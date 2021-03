il Rotaract Club di Partanna, service rivolto alla comunità

PARTANNA – Anche a Partanna opera da dicembre il Rotaract Club, un club formato da 13 giovani con un’età compresa tra i 18 e i 23 anni. Come già annunciato dalla stessa neo presidentessa Martina Clemenza, energia, assistenza e determinazione sono le parole chiave di questa nuova attività di service rivolta alla comunità. Al lavoro […]

PARTANNA – Anche a Partanna opera da dicembre il Rotaract Club, un club formato da 13 giovani con un’età compresa tra i 18 e i 23 anni. Come già annunciato dalla stessa neo presidentessa Martina Clemenza, energia, assistenza e determinazione sono le parole chiave di questa nuova attività di service rivolta alla comunità. Al lavoro della presidente si affiancherà anche il direttivo formato da Mimmo Amato nella funzione di prefetto, Chiara Ardito che si occupa della segreteria, Francesco Macaluso della tesoreria e infine Samuele Giancana nominato consigliere dalla stessa presidentessa. “Nonostante il periodo buio che stiamo affrontando cercheremo di dare un contributo anche piccolo grazie al lavoro di squadra per sostenere la nostra comunità – ha ribadito la presidentessa Clemenza – Abbiamo già iniziato aiutando i volontari nella distribuzione di generi alimentari per le famiglie indigenti e ci teniamo a mantenere il nostro impegno nella realizzazione di altre attività di service con l’aiuto del gruppo”.