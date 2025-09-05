Il Rotary Club Trapani ha ospitato il Presidente emerito della Repubblica di Albania, Bamir Topi

TRAPANI – Si è svolto ieri sera (4 settembre), nella suggestiva cornice della Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani, l’evento “Onde Mediterranee” organizzato dal Rotary Club Trapani, che ha visto la partecipazione straordinaria del Presidente emerito della Repubblica di Albania, Bamir Topi, accompagnato da Giovanni Firera, già Console Onorario dell’Albania in Piemonte e socio del Rotary Torino Next.

La serata, che ha riunito numerosi soci, autorità civili e rappresentanti delle istituzioni, tra i quali il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, l’assessore regionale all’istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano e gli onorevoli Giuseppe Bica e Dario Safina, ha celebrato il Mediterraneo come luogo di dialogo e di incontro fra i popoli.

“Il Rotary promuove il Mediterraneo quale faro culturale – ha dichiarato Salvo D’Angelo, Presidente del Rotary Club Trapani – e lo fa attraverso iniziative che creano ponti tra comunità e arricchiscono il patrimonio culturale del nostro territorio. Ospitare il Presidente Topi è stato per noi un momento di grande significato, che conferma il ruolo del Rotary come motore di crescita culturale e sociale”.

La serata ha avuto anche un’importante valenza solidale con l’installazione di un defibrillatore presso la sede della Lega Navale, dedicato alla memoria del medico Salvatore D’Angelo, già Past President del Club, l’acquisto di dieci ventilatori destinati ai detenuti della casa circondariale di Trapani, iniziativa promossa dall’Ordine degli Avvocati di Trapani e sposata dal Club decano, oltre alla donazione di un viaggio a una famiglia con risorse limitate.

L’evento si è concluso con un momento conviviale, rafforzando lo spirito di amicizia e collaborazione che da sempre caratterizza l’azione rotariana.