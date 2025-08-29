Il Rotary Club Trapani ospita il Presidente emerito della Repubblica di Albania, Bamir Topi

TRAPANI – Un evento unico, organizzato dal Rotary Trapani ed ospitato dalla locale sezione della Lega Navale Italiana Sezione di Trapani, si terrà giovedì 4 settembre 2025, con inizio alle ore 19.00, nella la sede che si affaccia sullo specchio mare compreso tra il Lazzaretto e la Colombaia. Alla serata prenderanno parte Bamir Topi, Presidente emerito della Repubblica di Albania, accompagnato da Giovanni Firera, già console onorario dell’Albania in Piemonte e socio Rotary Torino Next. È prevista la presenza delle Autorità civili locali ed è stato inviato a presenziare Rosario Petta, sindaco di Piana degli Albanesi.

L’iniziativa benefica, concepita come una festa di fine estate, sarà anche un’importante occasione di solidarietà. Durante l’evento prenderanno corpo tre azioni di valore concreto per la comunità: l’installazione di un defibrillatore donato dal Rotary alla sede della Lega Navale, dedicato alla memoria del medico Salvatore D’Angelo, socio e Past President del Rotary Trapani; la donazione di un viaggio a una famiglia con risorse limitate e la donazione di alcuni ventilatori per i detenuti della casa circondariale di Trapani, progetto questo promosso dall’Ordine degli Avvocati di Trapani e sposato dal Club decano. Spazio anche al tema Rotary Foundation, da sempre impegnata a livello mondiale nel miglioramento della qualità della vita.

Un evento che ha come tema il Mediterraneo, quale luogo di incontro fra i popoli. Salvo D’Angelo, Presidente del Rotary Club Trapani afferma “Il Rotary promuove il Mediterraneo quale faro culturale e punto di incontro fra popoli che intendono costruire ponti di relazioni che arricchiscono il patrimonio culturale dei territori. Questo club è da sempre stato autore di iniziative che hanno dettato la storia di questa città ed in questa occasione – conclude D’Angelo – ospitare il Presidente emerito della Repubblica di Albania è un momento che ci vede protagonisti nella costruzione di un punto culturale, essenziale, anche per la crescita di questo territorio”.

Il Presidente Topi arriverà in città nella prima parte della mattinata e sarà accompagnato dal già Console Onorario e rappresentante della Camera di Commercio albanese per l’Italia, Giovanni Firera, il quale conferma come “è molto gradito l’invito del Rotary Club Trapani ed il Presidente emerito Topi intende presenziare per una occasione unica caratterizzata dal servizio al di sopra di ogni interesse personale”.

“Ospitando questo evento – dichiara il presidente della sezione trapanese della LNI, Piero Culcasi – intendiamo ribadire il ruolo del Mediterraneo come luogo di incontro, solidarietà e servizio. Uno spirito che ci accomuna all’impegno del Rotary”.