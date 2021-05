Il saluto del sindaco Catania al Prefetto Ricciardi che lascia Trapani

PARTANNA – “A nome mio personale, della Amministrazione Comunale e di tutta la Città di Partanna, con sentimenti di sincera stima e sentita gratitudine, saluto il Prefetto Tommaso Ricciardi che lascia Trapani per raggiungere Pesaro, secondo quanto decretato dal Consiglio dei Ministri pochi giorni fa”. Lo ha affermato il sindaco Nicolò Catania, ricordando le qualità di Ricciardi, “un uomo delle Istituzioni che, con la propria competenza e con una non comune passione, ha fatto sentire costantemente la presenza dello Stato nella nostra terra e nella nostra città”. Il sindaco Catania ringrazia il Prefetto per il suo ruolo importantissimo nella gestione della sicurezza dei nostri luoghi e ricorda la proficua collaborazione che ha trovato espressione nelle sfide affrontate assieme, non ultima l’emergenza coronavirus che stiamo combattendo ormai da oltre un anno. “Al prefetto Ricciardi – conclude il primo cittadino – va un augurio speciale, certi che saprà dimostrarsi all’altezza di questa importante responsabilità, così come ha fatto nella nostra provincia, dove è stato vicino alle esigenze del nostro territorio e ha ascoltato sempre con attenzione le istanze che come sindaco gli ho presentato, conducendo al nostro fianco battaglie importanti quali quella per la gestione dei rifiuti del polo tecnologico di Castelvetrano. Mi fa piacere aggiungere che si era instaurato un legame di amicizia che ritengo di particolare spessore. Gli porgiamo i ringraziamenti di tutta la nostra comunità”.