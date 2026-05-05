Il saper fare che si tramanda”: gli studenti dell’I.C. Radice-Pappalardo ambasciatori del Made in Italy

CASTELVETRANO – Tradizione e innovazione si sono incontrate tra i banchi dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice-Pappalardo” in occasione della Giornata del Made in Italy 2026. Gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado sono stati i protagonisti dell’iniziativa di orientamento “Il saper fare che si tramanda”, promossa dalla Pro Loco Selinunte in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Universale.

L’evento, svoltosi il 20 aprile nelle Aule Magne dei plessi “Pappalardo” e “Medi”, ha permesso ai ragazzi di approfondire la conoscenza delle eccellenze gastronomiche che rendono unico il nostro territorio: il pane nero di Castelvetrano e l’oliva Nocellara del Belice. Attraverso un seminario multimediale articolato in moduli tematici, i volontari hanno illustrato il valore del “saper fare”, celebrando la creatività e l’identità del sistema produttivo italiano. A conclusione dell’incontro, gli studenti si sono messi alla prova in un’attività interattiva di gruppo. Divisi in squadre e muniti di smartphone, i ragazzi hanno partecipato a una verifica delle competenze acquisite in tempo reale, dimostrando grande entusiasmo e capacità di analisi. L’iniziativa, oltre a valorizzare il patrimonio locale, ha rappresentato un importante momento di orientamento formativo, aiutando gli alunni a riflettere sulle eccellenze produttive come possibile sbocco per il proprio futuro.

Al termine della giornata, a ogni studente è stato rilasciato l’attestato di merito come “Nuovo Ambasciatore del Made in Italy”.

“Questa iniziativa – sottolinea la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Rosa Barone – rientra pienamente nelle attività volte a valorizzare l’identità del sistema produttivo italiano. Formare i nostri alunni affinché diventino custodi consapevoli delle eccellenze locali è fondamentale per la loro crescita e per il legame con il territorio”.