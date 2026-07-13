Il Segesta Teatro Festival 2026 riceve il Premio di rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana

SEGESTA – Il Segesta Teatro Festival 2026 ha l’onore di ricevere la Medaglia del Presidente della Repubblica, che il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha voluto destinare quale suo Premio di rappresentanza all’edizione 2026 della manifestazione, in programma a Segesta da mercoledì 29 luglio a domenica 30 agosto.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento istituzionale che testimonia l’alto valore culturale del Festival e il suo significativo contributo alla promozione del teatro, della musica, della danza e del patrimonio storico e paesaggistico del territorio.

La medaglia reca, sul dritto, l’effigie dell’Italia Turrita, raffigurazione ispirata a un’antica moneta siracusana di epoca romana e tratta da un disegno di Vittorio Grassi. Sul rovescio è invece raffigurato il Palazzo del Quirinale, con la veduta della Palazzina Gregoriana dal Cortile d’Onore.

“Siamo molto felici e onorati di ricevere da parte del Presidente della Repubblica questo importante riconoscimento per la V edizione del Segesta Teatro Festival – dichiara Claudio Collovà, direttore artistico del Festival –. È un premio che condivido con l’intero gruppo di lavoro del festival, in tutti i settori, e che ci riempie di orgoglio e di responsabilità. Un premio di questo valore all’edizione che sta per inaugurarsi, per noi significa tantissimo. Un grazie di cuore da parte di tutti noi”.

“Sono felice per questo riconoscimento e penso non sia un punto di arrivo ma la partenza per un nuovo viaggio più difficile ed impegnativo – dichiara Luigi Biondo, direttore del Parco Archeologico di Segesta – Il premio è il frutto del lavoro di tanti anni, delle corrette strategie seguite e carica di nuove responsabilità il nostro staff per offrire ai nostri spettatori sempre di meglio”.