Il segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino rieletto nel Consiglio Confederale Nazionale del sindacato

TRAPANI – In occasione del XIX Congresso Nazionale della UIL, appena concluso alla Fiera di Padova, il segretario generale della UIL Trapani, Tommaso Macaddino, è stato rieletto quale componente del Consiglio Confederale Nazionale UIL.

L’elezione è avvenuta a conclusione di una intensa tre giorni di dibattito congressuale che ha visto la riconferma all’unanimità di Pierpaolo Bombardieri alla guida della segreteria generale nazionale. Un congresso nato e condotto sotto il segno dell’intelligenza artificiale, con grande attenzione a temi come la dignità del lavoro, la sicurezza e la salute nei cantieri e nelle aziende, i diritti civili e sociali.

A margine della sua elezione, il segretario generale UIL Trapani ha espresso profonda soddisfazione, legando le linee guida emerse a Padova alle urgenze del territorio trapanese: “Questa elezione al Consiglio Confederale rappresenta un onore, ma soprattutto una grande responsabilità che desidero condividere con tutta la struttura della UIL Trapani. Dal palco nazionale di Padova è emerso con forza un messaggio chiaro: il futuro delle persone si costruisce solo coniugando l’innovazione e le nuove tecnologie con la centralità dei diritti e della legalità. Calando questi temi nella realtà della provincia di Trapani, la nostra priorità assoluta resta la sicurezza sul lavoro e il contrasto fermo alle irregolarità. Non possiamo più tollerare che la salute di lavoratori e braccianti sia considerata una variabile di risparmio o un costo aziendale. Cavalcare la transizione digitale e governare l’intelligenza artificiale, come discusso al Congresso, deve servire anche a questo: a rendere i controlli più efficienti e a umanizzare il lavoro, non a precarizzarlo”.