Il sindaco Catania rafforza la squadra di Governo con un nuovo assessore

PARTANNA – Nella giornata di ieri (18 ottobre) il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, ha provveduto a nominare il quinto assessore della sua Giunta Municipale. Si tratta di Santo Corrente Giannetto, consigliere comunale. “Si rafforza la squadra di governo in un momento in cui le attività di programma hanno bisogno di una accelerazione anche in considerazione del rallentamento subito a causa della pandemia – dice il sindaco Catania – Con l’ingresso di Corrente, uomo di lunga esperienza, ho voluto dare un impulso in tal senso. Corrente è stato da sempre persona impegnata nel dare sostegno, fare gioco di squadra e nel trovare le migliori soluzioni in favore della comunità”.