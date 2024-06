MAZARA – SALEMI – SALAPARUTA – Sono stati eletti i sindaci di Mazara del Vallo, Salemi e Salaparuta: sono rispettivamente Salvatore Quinci (riconfermato) che ha ottenuto il 46,68 per cento dei voti, Vito Scalisi che ha ricevuto il 56,85 per cento dei suffragi e Michele Antonino Saitta con il 37,37 per cento dei voti. Qui di seguito i voti ottenuti e quelli dei candidati sindaco che non ce l’hanno fatta.