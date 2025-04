Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, candidato alla presidenza del Libero consorzio comunale di Trapani

MAZARA DEL VALLO – Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, al suo secondo mandato da sindaco, si è candidato alla presidenza del Libero consorzio comunale di Trapani, in contrapposizione all’altro candidato, che è il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, sostenuto, in una lista civica, dal centrodestra trapanese, rappresentato dai diversi segretari provinciali dei partiti di centrodestra. Pure a sostegno di Quinci ci sarà una lista civica, la lista ‘Salvatore Quinci Presidente’, “pronta – ha evidenziato Quinci – ad accogliere chiunque abbia come unico obiettivo il buon governo e la buona amministrazione”. Pd, M5S e Controcorrente, comunque, hanno annunciato il sostegno a Salvatore Quinci che gode pure della fiducia di una parte del centrodestra.