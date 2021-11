Il sindaco di Partanna alla 38esima edizione dell’ANCI a Parma

PARMA – Nei giorni scorsi il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, ha partecipato alla 38esima edizione dell’assemblea nazionale dell’ANCI (Associazione nazionale dei Comuni Italiani) a Parma.

La manifestazione, che quest’anno ha avuto per tema “Rinasce l’Italia. I Comuni al centro della nuova stagione”, ha visto la partecipazione, in apertura dei lavori, del Capo dello Stato Sergio Mattarella, presente all’Assemblea per la settima volta durante il suo mandato. I lavori dell’Assemblea sono stati conclusi dall’intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi, e nel corso degli stessi si è succeduta la presenza di dodici ministri.

L’assemblea è stata un’occasione di confronto tra enti locali e governo nazionale sui temi di maggiore attualità. “Nel corso delle giornate – dice il sindaco – ho avuto il piacere di partecipare a diversi seminari di approfondimento e sono intervenuto in sede di confronto con i sindaci siciliani per stabilire una strategia idonea a sensibilizzare e chiedere al Governo nazionale e al Parlamento un intervento normativo per sostenere i Comuni siciliani a risolvere le criticità relative alla situazione finanziaria, alla impossibilità ad assumere nuovo personale, alla stabilizzazione dei precari, al contratto full time di quello stabilizzato. L’occasione è stata propizia per una serie di incontri con portatori di interessi di innovazioni per la P.A.”.