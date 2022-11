Il sindaco Peraino nomina assessore Alessandra Ruggirello e la giunta torna al completo

SAN VITO LO CAPO – Torna al completo la Giunta comunale di San Vito Lo Capo. Il sindaco Giuseppe Peraino, con proprio decreto, ha nominato assessore Alessandra Ruggirello in sostituzione del dimissionario Andrea Spada. Alessandra Ruggirello, 41 anni, residente a Macari, laureata in Scienze del Servizio Sociale, scrittrice, impegnata nell’associazionismo per la promozione delle tradizioni locali, […]