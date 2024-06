Il trapanese Incammisa (Radical) vince il 2° Slalom di Montemaggiore Belsito

MONTEMAGGIORE BELSITO – Secondo successo stagionale per il presidente della Trapani Corse, abile a regolare, con la sua fedele SR4, dopo tre manche combattute, per appena 68 centesimi di secondo, il messinese Giamboi, affetto da noie all’assetto sulla sua Fiat X1/9 Dallara (pur vincente in gruppo Speciale). Sul podio inoltre il combattivo palermitano Morici (Fiat Cinquecento Sporting, primo in E1 Italia). Tra i gruppi, predominio per Damiani (A), il quale si porta a casa il Memorial “Pino Guccione”, Gelsomino (N), Parello (Bicilindriche), Radici (Racing Start Plus) e Prestianni (E2SS TMSS). Angelica Giamboi prevale tra le Lady, Ortolano domina tra le Autostoriche. La sfida, portata a termine da 37 concorrenti sui 40 partiti è promossa dalla Misilmeri Racing, dalla Belsitana Racing, nonché del Comune

LA CLASSIFICA: 1) Nicolò Incammisa (Radical SR4 Suzuki), in 132,49 “punti-secondi” 2) Alfredo Giamboi (Fiat X1/9 Dallara), in 133,17 3) Francesco Morici (Fiat Cinquecento Sporting), 137,75 4) Rosario Prestianni (Ghipard Ghi008 Suzuki 750), in 137,89 5) Francesco Castello (Fiat Cinquecento Sporting), in 139,55 6) Sergio Bertolami (su Brc Suzuki Hayabusa), in 140,97 7) Antonio Damiani (Peugeot 208 Vti R2B), in 141,94 8) Giuseppe Radici (Peugeot 106 Rallye), in 145,51 9) Fabio La Greca (Fiat Seicento Sporting), in 146,38 10) Vito Giacalone (A112 Abarth), in 147,22 11) Cosimo Gelsomino (Peugeot 106 Gti 16v), in 147,35 12) Agostino Ingrassia (Peugeot 106 Gti 16v), in 147,43 13) Mario Radici (Renault Clio Williams), in 147,45 14) Luigi Parello (Fiat 500), in 149,41 15) Maurizio Russo (Fiat 500), in 150,06.

Nella foto Nicolò Incammisa (Radical Sr4 Suzuki) by Misilmeri Racing.