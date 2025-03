Il Trapani Shark espugna Reggio Emilia

TRAPANI – Gli Shark sbancano il Pala Bigi per 94 a 89 e tengono a distanza i reggiani confermando la quarta posizione in classifica.

Finalmente una vittoria convincente per i Trapanesi che, dopo un mese travagliato, sembrano aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Partenza a razzo degli Shark che chiudono in vantaggio per 21 a 10 il primo quarto. Da quel punto in poi, però, sale in cattedra la difesa di Reggio Emilia che nel terzo quarto arriva anche a +12. I granata non si scoraggiano e, grazie ad una prestazione superlativa di JD Notae e all’ennesima prova di concretezza e solidità di Horton, recuperano lo svantaggio per poi chiudere in controllo il match.

Successo importante per Trapani che da’ seguito alla sofferta vittoria della scorsa domenica contro Varese. Una prestazione che si spera possa definitivamente chiudere un mese di polemiche tra presidente, tifosi e allenatore che sembra, ora, nuovamente tornato in pieno controllo della squadra. Non previsto al momento un immediato rimpiazzo del centro Pleiss. Eboua sarà il cambio di Horton sotto le plance con Repesa che alternerà anche quintetti “bassi” e veloci, e Alibegovic e Brown impiegati da numero 5. Un acquisto (quello di un altro centro) probabilmente rimandato a quando la qualificazione ai playoff sarà in tasca.

Prossime due partite in casa per il Trapani Shark che proverà ad estendere la striscia positiva sfidando prima Trieste e poi Brescia.

Alessandro Baroli