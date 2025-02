Il Trapani Shark impegnato nella Final Eight 2025

TRAPANI – Niente campionato questo weekend per il Trapani Shark, che sarà invece impegnato nella fase finale della Coppa Italia in svolgimento alla Inalpi Arena di Torino dal 12 al 16 Febbraio.

I granata partono da favoriti nella prima gara dove affronteranno, giovedì 13 Febbraio alle ore 20:45 ai quarti di finale, una Trieste priva del suo giocatore di riferimento Colbey Ross. Trapani Shark che però dovrà dimostrare di aver assorbito gli ultimi due stop in campionato dove, specialmente nell’ultimo match contro Cremona, ha evidenziato un lieve appannamento nelle prestazioni. Repesa conosce bene le ambizioni del presidente Valerio Antonini e, da coach esperto e navigato qual è, dovrà trovare le giuste medicine per guarire rapidamente i granata con la speranza di vedere sul parquet la squadra che ha appassionato i suoi tifosi nella prima parte del campionato.

Al termine della Final Eight ci saranno gli impegni delle nazionali, con il trapanese Riccardo Rossato convocato dal coach Pozzecco, ed il campionato riprenderà solamente il prossimo 2 Marzo con il Trapani che ospiterà la Openjobmetis Varese al PalaShark.

Alessandro Baroli