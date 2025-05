Il Trapani Shark sconfigge Milano

TRAPANI – Chiuse, poco prima del match, le polemiche tra il patron Antonini e la tifoseria granata in merito ai prezzi dei biglietti, gli Shark sfoderano una prova di maturità e sconfiggono l’EA7 Armani Milano per 89-81.

La squadra di Repesa ha saputo lottare su ogni pallone durante i 40 minuti di gara e ha resistito compatta ogni volta che Milano ha provato a rientrare nel match.

Galloway, MVP del match, ha trascinato i trapanesi con i suoi 20 punti e con lampi di classe di un giocatore che ha comunque sulle spalle più di 400 partite in NBA. Horton, premiato come MVP della lega per il mese di Aprile, ha dominato sotto le plance ma, in generale, ogni giocatore di Trapani ha saputo fare la differenza sul parquet del PalaShark. Ora il Trapani Shark si giocherà il primo posto della classifica regolare nell’ultima gara dei prima dei playoff. Domenica 11 Maggio contro la Segafredo Bologna, squadra con la quale condivide la vetta a 44 punti, sarà un vero e proprio spareggio per la vetta.

Alessandro Baroli