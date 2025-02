Il Trapani Shark sconfitto a Trento

TRENTO – Gli Shark, ieri sera domenica 2 Febbraio, perdono la gara al vertice contro l’Aquila Trento che guida ora in solitaria la classifica della Legabasket.

Peccato perché, con la contestuale sconfitta della Germani Brescia, Trapani avrebbe potuto consolidare il primato mentre invece ora si trova in seconda posizione affiancata a pari punti da Bologna e Brescia.

Eppure la gara era partita benissimo per i granata, con un Justin Robinson in grande spolvero, ed era proprio Trapani che nel primo quarto guidava con ampio margine la gara. Dal secondo quarto però la Dolomiti Trento faceva salire la pressione difensiva e chiudeva in vantaggio il primo tempo con il risultato di 46-43. Anche dopo la pausa l’inerzia della gara sembrava a favore dei trentini, con Trapani che faceva fatica a trovare fluidità negli attacchi e iniziava a sporcare le sue percentuali. La musica sembrava finalmente cambiare nell’ultimo quarto tanto che, a pochi secondi dalla fine, Trapani era in vantaggio con la palla in mano. Ma a quel punto una sanguinosa palla persa di JD Notae e una difesa totalmente da rivedere da parte degli Shark, hanno concesso due letali triple all’Aquila con Justin Robinson che, invece, non riusciva a convertire in punti una buona penetrazione. Allo scadere il tabellone segnava 83-80 per la Dolomiti Energia Trento con la consapevolezza, però, che con una maggiore attenzione in difesa il Trapani Shark sarebbe potuto tornare con il bottino pieno. Sicuramente Repesa e squadra lavoreranno in settimana sugli errori commessi che, in queste partite ad alta intensità, fanno la differenza, ma sono d’altronde più che fisiologici per una matricola. Ora una nuova trasferta, domenica 9 Febbraio, attende i granata a Cremona dopo di che pausa campionato con gli Shark che saranno impegnati nella Final Eight Frecciarossa a Torino.

Alessandro Baroli