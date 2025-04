Il Trapani SHARK torna alla vittoria

TRAPANI – Ieri sera (5 aprile) gli uomini di Repesa ottengono un’ottima vittoria sul campo di Tortona sconfiggendo la Bertram Derthona per 101 a 91.

Come sempre, partenza a razzo per l’attacco di Trapani che chiude il primo quarto in vantaggio per 23-17. La difesa degli Shark fatica però nei cambi difensivi e lascia troppi rimbalzi in mano alla Bertram che va in vantaggio nell’intervallo lungo del match con il punteggio di 54-51. Nella ripresa il coach croato sistema i meccansismi difensivi di Trapani e, grazie ad una prestazione incredibile di JD Notae e ad un coriaceo Petrucelli, riesce a staccare Tortona guadagnando una vittoria importantissima.

Importantissima perché, comunque vada la giornata odierna di campionato, Trapani scenderà nuovamente in campo da capolista nel prossimo match, 13 Aprile ore 12:00, quando ospiterà la NutriBullet Treviso Basket.

Alessandro Baroli