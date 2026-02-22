Il “Treno del ricordo” all’IC “Lombardo Radice – Pappalardo”. Gli studenti si fanno custodi della memoria

CASTELVETRANO – In occasione del Giorno del Ricordo, l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo” ha promosso un’iniziativa di alto valore civile e didattico, trasformando la scuola in un luogo di testimonianza attiva per onorare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Il cuore delle celebrazioni è stato il progetto “Treno del Ricordo“, che ha visto protagonisti gli studenti delle classi terze del plesso Medi. I ragazzi più grandi si sono trasformati in guide d’eccezione per i compagni più piccoli, accompagnandoli in un viaggio simbolico attraverso tre tappe fondamentali: Trieste, Pola e Fiume, un tragitto ferroviario lungo le tappe più dolorose della storia italiana del Novecento. Un itinerario tra memoria e testimonianza attraverso cui gli alunni hanno rievocato la complessità di quel periodo terribile, segnato dalle violenze delle foibe e dal dramma dell’esodo giuliano-dalmata.

Parallelamente, tutte le classi terze del plesso Pappalardo hanno condotto un lavoro di ricerca sui testi di storia, integrato da ricerche su testimonianze dirette e immagini dell’epoca. I docenti hanno curato approfondimenti specifici attraverso la visione di video e documenti d’archivio, gettando le basi per una comprensione consapevole di queste vicende. Questo percorso di studio è culminato in un momento di riflessione e condivisione.

L’obiettivo di queste iniziative è rendere un tributo d’onore a chi ha subito il dramma dell’esodo forzato e della morte a causa della propria origine o residenza Documentare e condividere queste attività rappresenta per la scuola un dovere morale per far sì che la memoria diventi un seme di pace e consapevolezza per le nuove generazioni.