Il Tribunale condanna la Regione: riconosciuto al Comune di Ribera, il diritto al contributo da 200 mila euro

PALERMO – Si conclude con una sentenza favorevole al Comune di Ribera la vicenda relativa al contributo regionale destinato alla manutenzione degli impianti sportivi comunali.

Il Tribunale di Palermo – Quinta Sezione Civile – ha infatti riconosciuto il diritto dell’ente ad ottenere il finanziamento da 200 mila euro previsto dalla legge regionale n. 25 del 2023, condannando l’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo al pagamento delle somme.

La controversia nasceva dopo l’esclusione del Comune di Ribera dall’elenco degli enti ammessi al contributo previsto dalla normativa regionale per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di opere pubbliche.

Il Comune aveva presentato nei termini il progetto relativo alla manutenzione straordinaria dell’impianto polivalente di contrada Spataro, trasmettendolo all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, così come richiesto dallo stesso dipartimento regionale attraverso una specifica nota ufficiale.

Successivamente, però, l’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo aveva approvato il decreto di concessione dei contributi senza inserire tra i beneficiari il Comune di Ribera.

A quel punto l’ente comunale, rappresentato dall’avvocato Girolamo Rubino, aveva deciso di agire in giudizio chiedendo l’accertamento del proprio diritto ad ottenere il finanziamento previsto dalla legge regionale.

Nel corso del procedimento il Tribunale, condivivendo le tesi difensive dell’avv. Girolamo Rubino, ha evidenziato come la norma regionale attribuisse direttamente ai Comuni individuati il diritto al contributo, senza subordinare l’erogazione delle somme ad alcuna valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione regionale.

Secondo il giudice, inoltre, il fatto che il progetto fosse stato inviato all’Assessorato delle Infrastrutture e non a quello del Turismo non poteva ricadere sul Comune di Ribera, dal momento che era stato proprio il primo assessorato ad invitare formalmente gli enti locali alla trasmissione della documentazione progettuale.

Con la sentenza pubblicata il Tribunale di Palermo ha quindi condannato l’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo al pagamento del contributo da 200 mila euro in favore del Comune di Ribera, oltre agli interessi maturati dal 22 maggio 2024 fino all’effettivo soddisfo.

I giudici hanno inoltre disposto la condanna della Regione al pagamento delle spese legali sostenute dall’ente comunale.