“Il trovatore” si reinventa: regia futuristica, costumi sostenibili e teatro accessibile al Teatro Giuseppe Di Stefano

TRAPANI – È andata in scena la prima rappresentazione de “Il trovatore” di Giuseppe Verdi al Teatro “Giuseppe Di Stefano” di Trapani nell’ambito della 77a stagione del Luglio Musicale Trapanese.

L’opera – in una nuova produzione dell’Ente – diretta da Bruno Cinquegrani e messa in scena con la regia di Daniele De Plano, ha presentato una lettura contemporanea del capolavoro che ha saputo coniugare innovazione scenica e fedeltà musicale.

Il cast ha visto protagonisti Massimo Cavalletti nel ruolo del Conte di Luna, Melissa Purnell in quello di Leonora, Anna Maria Chiuri come Azucena e Andrea Shin nel ruolo di Manrico. Nel cast anche Mariano Orozco (Ferrando) e Martina Mazzola (Ines), Blagoj Nacoski (Ruiz), Emilio Casali (Vecchio zingaro), Giuseppe Grassadonia (Messo) supportati dall’Orchestra e Coro – quest’ultimo curato da Fabio Modica – del Luglio Musicale Trapanese. Le coreografie sono state realizzate da Piera Spoto e Giuliana Principato.

“Il trovatore” ha offerto anche un’importante esperienza di accessibilità sociale. Tanti i servizi per il pubblico non vedente e ipovedente: percorsi multisensoriali (scenografie, costumi, spazi) guide audio in Braille con QR code, interviste esclusive con i registi, contenuti anticipati online https://www.lugliomusicale.it/accessibilita-il-trovatore.html.

Il progetto, curato da Rossella Pizzatti, dottoranda presso il Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani nell’ambito del Dottorato Nazionale “Artistic Research on Musical Heritage”, ha visto anche la collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di Trapani.