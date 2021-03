Il vaccino AstraZeneca è stato precauzionalmente sospeso dall’Aifa in tutta Italia

ROMA – L’Aifa, L’Agenzia italiana del farmaco, ha deciso il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale, in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA (Agenzia europea per i medicinali). La decisione dell’Aifa è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei, […]

ROMA – L’Aifa, L’Agenzia italiana del farmaco, ha deciso il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale, in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA (Agenzia europea per i medicinali). La decisione dell’Aifa è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei, come Germania, Francia e Spagna. Nei giorni scorsi, a seguito di alcuni decessi avvenuti dopo la somministrazione del vaccino, erano state sequestrate dalla magistratura italiana le dosi di due lotti diversi del vaccino AstraZeneca, l’ABV5811 e l’ABV2856. Non è stata provata, comunque, una correlazione tra decessi e vaccino. L’Ema terrà una riunione straordinaria giovedì prossimo.