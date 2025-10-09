Il varo della ‘Costanza I di Sicilia’ potenzia i collegamenti con le isole minori

PALERMO – “Il varo della ‘Costanza I di Sicilia’, nuovo gioiello tecnologico e sostenibile di Fincantieri – ha dichiarato Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana – è un momento importante per la Sicilia, non solo per le isole minori. Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che questa nave, frutto di un investimento regionale da 120 milioni di euro, sarà strategica per potenziare i collegamenti non solo con Lampedusa e Linosa, ma anche con l’isola di Pantelleria. Questa scelta infrastrutturale e questo investimento significativo – ha continuato l’on. Pellegrino – concretizzano l’attenzione costante del governo Schifani verso le nostre isole minori.

Garantire collegamenti efficienti e moderni è una priorità assoluta per rispondere alle esigenze dei cittadini residenti e per valorizzare il turismo, vero motore economico di questi territori. Oggi diamo un segnale forte di servizi e sviluppo e di come la Ragione possa assumere un ruolo guida in questi processi.”