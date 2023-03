Il Vescovo Angelo incontra i ragazzi dell’A.C.R.

MAZARA DEL VALLO – Sabato 25 marzo u.s. il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo S.E. Angelo Giurdanella ha incontrato i ragazzi dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

Il Vescovo è stato accolto in festa, all’interno del cortile parrocchiale, dai ragazzi accompagnati da padre Giuseppe Lupo e dal gruppo educatori. Come primo gesto di benvenuto in mezzo all’Azione Cattolica il presidente Luciano ha donato a S.E. la felpa e il cappellino dell’A.C.R. parrocchiale che subito il vescovo ha indossato.

S.E. Angelo ha salutato con il gesto del “dammi 5” tutti i ragazzi presenti che dopo si sono

accolti intorno a lui per fargli qualche domanda. Dall’ingenuità e la spontaneità dei ragazzi sono uscite domande di vario genere: da cosa rappresenta la chiesa a quanto guadagna, da quale è il suo sogno a se aveva mai pensato di diventare vescovo.

Sua Eccellenza ha risposto con molta naturalezza alle domande fatte dai ragazzi dicendo di essere contento di trovarsi in mezzo a loro, di paragonare la chiesa come una grande famiglia guidata da un padre, di aver realizzato il proprio sogno appunto di far parte di una grande famiglia che ha trovato diventando presbitero e infine di non aver mai pensato di diventare vescovo.

Un momento molto toccante è stato quando il gruppo educatori ha voluto ricordare la nostra

sorella Graziella scomparsa la scorsa settimana e il vescovo insieme ai ragazzi hanno fatto volare in cielo dei palloncini colorati con i colori dell’Azione Cattolica. “Graziella è con noi e ci rimarrà sempre – ha detto il vescovo – lei risorge ogni volta che voi fate qualcosa per

ricordarla”.

L’incontro si è concluso con la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica presieduta dal

Vescovo e animata dai ragazzi dell’Azione Cattolica che durante queste settimane di

quaresima hanno costruito pietra dopo pietra la strada per Gerusalemme scrivendoci sopra i

propri nomi (anche il vescovo e don Giuseppe hanno scritto i propri). Strada piena di buoni

propositi, desideri, impegni, fatiche, gioie e dolori, una strada illuminata dalla luce dell’amore.