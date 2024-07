Il vescovo mos. Giurdanella ai giovani: «Programmare cammino da fare insieme»

MAZARA DEL VALLO – Un incontro per programmare il cammino da fare per non disperdere la ricchezza con­divisa. È quello che terrà il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella lunedì 15 luglio, ore 21, presso l’Istituto delle Suore della Sacra Famiglia “Casa Orchidea”, in contrada Bocca Arena a Mazara del Vallo, incontrando i componenti dell’équipe di pastorale giovanile, i responsabili e gli educa­tori dei gruppi giovanili delle parrocchie, dei movimenti, delle associazioni pre­senti in diocesi. «Insieme vogliamo tracciare dei percorsi di pastorale giovanile, impegna­tivi ma praticabili, aprendo grandi oriz­zonti, ma camminando a piccoli passi. E siccome ogni itinerario educativo ha bi­sogno della collaborazione del tempo, siamo invitti ad abitare le relazioni senza ansia, nemica della speranza», ha scritto il Vescovo nella lettera inviata a chi parteciperà. In questi quasi due anni di episcopato monsignor Giurdanella ha incontrato centinaia di giovani: «Da voi ho percepito attraverso le tante domande che mi avete rivolto, ve­nendo a trovarvi a scuola, da una parte la curiosità verso ciò che è misterioso e occulto, un’attenzione a volte anche cri­tica verso la Chiesa; dall’altra la bellezza della vita, il nostro abitare il mondo da protagonisti e di accostarci al Vangelo della gioia. E poi il confronto su temi a voi cari: la pace, la crisi climatica, l’ecologia, le relazioni tra adulti e giovani».