Il Vescovo pranza con i poveri, alla mensa di Marsala donato incasso spettacolo

MARSALA – Momento di fraternità insieme ai poveri, ieri (27 febbraio) a pranzo, alla mensa “Giorgio La Pira” di Marsala, gestita da Caritas diocesana e Fondazione “San Vito Onlus”. A pranzare insieme agli utenti della mensa è stato il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, accolto dal presidente della Fondazione San Vito Onlus Vito Puccio e dai volontari che ogni giorno prestano il loro tempo per cucinare i pasti da destinare alle persone bisognose. Il Vescovo – presenti anche i parroci don Marco Laudicina e don Alessandro Palermo – ha servito ai tavoli e ha poi condiviso il pasto insieme agli indigenti. Nell’occasione è stato presente Giuseppe Riggirello, un signore di Marsala che, qualche giorno addietro, ha compiuto 60 anni e ha organizzato (insieme alla “Brother’s”) per il suo compleanno uno spettacolo al teatro “Eliodoro Sollima” e ha deciso di donare l’incasso alla Fondazione “San Vito Onlus” per la mensa di Marsala. Riggirello, sino a qualche anno addietro, è stato un volontario in cucina e ha conosciuto volti, metodo di lavoro e dinamiche di donazioni da parte di moltissime attività commerciali di Marsala. «Ogni giorno – spiega il presidente della Fondazione Vito Puccio – i nostri volontari raccolgono derrate alimentari offerte gratuitamente che vengono utilizzate per la mensa e così servire i nostri amici che si trovano in difficoltà». Attualmente la mensa di Marsala (a fianco il palazzetto dello sport) ospitata nei locali comunali, garantisce ogni giorno il pasto a 70 persone. La mensa di Marsala è una delle tre che vengono gestite da Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus. Si aggiungono la mensa fraterna “Rosario Livatino” di Mazara del Vallo e la mensa fraterna di Salemi nei locali adiacenti la vecchia chiesa madre.