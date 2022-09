ERICE – Ha preso il via oggi (19 settembre) il nuovo anno scolastico all’Istituto di Istruzione Superiore “Florio” di Erice, con l’accoglienza delle prime classi per le quali è stata predisposta una settimana all’insegna dello sport e dell’inclusione attraverso attività outdoor di socializzazione, al fine di favorire la conoscenza tra pari attraverso la sperimentazione dei rispettivi limiti e dei punti di forza, e agevolare la formazione del gruppo classe come gruppo di lavoro. “Sono diverse le attività previste per questa settimana – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – ossia vela, trekking, beach volley e calcetto in spiaggia, mountain bike e una giornata al Parco Avventura di Erice. Lo sport come mezzo di inclusione sociale è uno strumento importante se realizzato in tutto il programma di studi. Per noi è fondamentale che entri in classe, coinvolga tutti e diventi un valore condiviso della scuola”.