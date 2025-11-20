“Il vino è DONNA”. Domenica serata di beneficenza a sostegno dell’associazione Marisa Leo

PALERMO – Marisa Leo non c’è più ma nel suo nome è nata un’associazione che sostiene economicamente le altre realtà del territorio che si occupano di donne vittime di violenza e dei loro figli e fa informazione e formazione su temi legati alla violenza di genere. Sposando il messaggio dell’APS, nasce “Il vino è DONNA”, serata di beneficenza a sostegno dell’Associazione Marisa Leo organizzata da CoopCulture, Palazzo Bonocore, Disco Tonica, Tonica, Andrea Ganci e Wine Sicily in collaborazione con Le Donne del Vino Sicilia e l’Associazione Marisa Leo.

“Mi riempie di gioia vedere come la memoria di Marisa continui a vivere non solo in chi l’ha conosciuta, ma anche in chi scopre oggi la sua forza e ne trae ispirazione – dice Antonina Cammarata, mamma di Marisa e presidente dell’Associazione Marisa Leo – . Ringrazio chi sceglie di lavorare per far crescere la cultura del rispetto, unica risposta concreta alla violenza. Come Associazione Marisa Leo scegliamo di parlare di luce, non di sangue: per questo le nostre panchine non saranno più rosse, ma gialle, simbolo di rinascita. Grazie a chi sostiene questa nostra lotta gentile”.

Cantine, musica e solidarietà in un percorso sensoriale di passione enologica curato da Gabriele Di Paola, in programma domenica prossima (23 novembre) dalle 17 a Palazzo Bonocore, affacciato su piazza Pretoria. Parteciperanno venti diverse cantine del territorio ciascuna con la propria selezione di vini in degustazione.

Sarà organizzato anche un talk, curato dall’associazione Marisa Leo e da Palma Vitae, su “Costruire il rispetto. Insieme”: una riflessione differente sulla violenza di genere che sposti, per una volta, la prospettiva; proponendo nuove forme di maschilità consapevole, rispettosa ed empatica. L’obiettivo è quello di favorire un cambiamento culturale che coinvolga gli uomini come parte attiva della prevenzione, contribuendo alla costruzione di relazioni basate su equità, ascolto e responsabilità reciproca. Interventi di Samantha Di Laura, vice presidente Aps Marisa Leo; Mattia Filippi, segretario Aps Marisa Leo; Giusy Agueli, associazione Palma Vitae; Rossana Provenzano – direttore dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Trapani; Antonella Gallo, funzionario referente sulla Violenza di genere; la scrittrice Ester Rizzo. Modera la giornalista Irene Marcianò.

Dalle 20.30 alle 23.30 musica selezionata da Disco Tonica.

Ticket: 20 euro dalle 17 in poi. Degustazione di vini e una bottiglia in omaggio

Ticket: 10 euro dalle 20.30, musica selezionata da Disco Tonica e calice di vino.

La Marisa Leo Aps è un’associazione nata all’indomani della tragica scomparsa di Marisa, figura di spicco nel mondo del vino e dell’attivismo sociale. Marisa era gentilezza, determinazione, altruismo, bontà. Portavoce di quella “rivoluzione gentile” che lei stessa aveva scelto come impegno. L’Aps opera con obiettivi precisi: sostenere economicamente le fasce più deboli. Formare ed informare sui temi di genere. Narrare la storia di Marisa e diffondere il suo messaggio attraverso la condivisione di ciò che le era più caro. Coordinare le altre associazioni ed istituzioni per rendere più efficaci le azioni sul territorio. Le somme raccolte dai diversi eventi hanno già contribuito al sostegno di bambini orfani di femminicidi, a partire da una polizza dedicata alla piccola Alice, figlia di Marisa. Sempre l’associazione si è fatta promotrice presso l’Accademia della Crusca di una mozione collettiva per colmare un vuoto linguistico e trovare una parola che indichi l’esatto contrario di “violenza”. www.marisaleo.it