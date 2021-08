Immigrazione clandestina, arresti dei carabinieri

TRAPANI – Come tutti gli anni, si intensificano in questo periodo estivo, dove le condizioni meteorologiche sono migliori, gli sbarchi di extracomunitari soprattutto sull’Isola di Pantelleria o a volte anche alle Egadi, come successo pochi giorni addietro. Spesso tra le migliaia di persone sbarcate vi è la presenza di soggetti che clandestinamente cercano di nascondersi tra […]

Spesso tra le migliaia di persone sbarcate vi è la presenza di soggetti che clandestinamente cercano di nascondersi tra la folla. Sono già 9 nei soli cinque giorni del mese di agosto i clandestini tratti in arresto dai Carabinieri di questa provincia gravati già da provvedimenti di espulsione emessi da varie Prefetture d’Italia o che, al termine degli accertamenti AFIS eseguiti presso il centro di permanenza e rimpatri sito in Contrada Milo (TP), tentano di fare un reingresso illegale su territorio nazionale.

Questi soggetti, al termine delle formalità di rito, vengono trattenuti temporaneamente presso il sopracitato centro d’accoglienza in attesa di definizione dei provvedimenti amministrativi per la successiva espulsione dal territorio nazionale.