Imprese: Cna e Inail Sicilia insieme per la sicurezza sul lavoro e lo sviluppo dell’artigianato

PALERMO – È stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra CNA Sicilia, l’organizzazione di rappresentanza e tutela dell’artigianato e della piccola e media impresa, e la Direzione Regionale Sicilia dell’INAIL. L’accordo mira a sviluppare una collaborazione ampia e strutturata finalizzata a realizzare iniziative congiunte per la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al tessuto delle micro, piccole e medie imprese artigiane dell’isola.

Il Protocollo è stato firmato da Filippo Scivoli, Presidente di CNA Sicilia, e da Giovanni Asaro, Direttore Regionale INAIL Sicilia. Alla cerimonia di sigla hanno partecipato anche Domenico Provenzano, Vice Presidente di CNA Sicilia, e Maurizio Merlino, Funzionario Regionale CNA.

L’intesa prevede una cooperazione operativa in specifici ambiti strategici: organizzazione e promozione di iniziative per migliorare la conoscenza dei rischi professionali, specialmente nelle PMI artigiane; campagne informative rivolte a categorie di lavoratori particolarmente esposte al rischio infortunistico, da attuarsi mediante specifici accordi operativi; realizzazione di percorsi formativi erogati nel rispetto del piano tariffario INAIL vigente; sostegno all’introduzione di sistemi di gestione della sicurezza (SGSL) nelle micro e piccole imprese artigiane; valorizzazione di progetti per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro; collaborazione reciproca in tutti i campi di comune interesse per l’attuazione di programmi e progetti condivisi.

La partnership si basa sulla consapevolezza che solo attraverso un’azione sinergica tra l’ente di rappresentanza delle imprese e l’istituto assicurativo pubblico si possa incidere efficacemente sulla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, sostenendo al contempo la crescita e l’innovazione del sistema produttivo artigiano siciliano.