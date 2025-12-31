Imprese: Cna Sicilia, bene lo sblocco di 19 milioni, Più Artigianato misura vincente

PALERMO – CNA Sicilia esprime vivo apprezzamento per lo sblocco, da parte del Comitato tecnico regionale, di 19 milioni di euro destinati alle imprese artigiane regionali. L’ok definitivo, dato nel corso della seduta “fiume” di ieri (30 dicembre), darà il via libera al finanziamento di circa 900 pratiche presentate nell’ambito della misura “Più Artigianato”.

Il provvedimento, frutto di un costante e proficuo percorso di confronto tra le associazioni di categoria dell’artigianato, Crias e l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, guidato dall’onorevole Edy Tamajo, sta registrando un interesse straordinario da parte delle imprese e degli operatori del settore, confermandosi come uno strumento cruciale per sostenere la competitività, l’innovazione e gli investimenti delle micro e piccole imprese artigiane siciliane.