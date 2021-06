In bocca al lupo, maturandi!

PARTANNA – Pubblichiamo la lettera di augurio che il Circolo del Pd di Partanna ha inviato ai maturandi. “Questa maturità, atto finale di una partita davvero complicata, specie nell’ultimo anno e mezzo, oggi diventa per voi l’occasione per esprimervi con forza e passione, con determinazione e consapevolezza. Ansia, preoccupazione, ma anche voglia di portare a […]

PARTANNA – Pubblichiamo la lettera di augurio che il Circolo del Pd di Partanna ha inviato ai maturandi.

“Questa maturità, atto finale di una partita davvero complicata, specie nell’ultimo anno e mezzo, oggi diventa per voi l’occasione per esprimervi con forza e passione, con determinazione e consapevolezza.

Ansia, preoccupazione, ma anche voglia di portare a termine il percorso di studi, di dare testimonianza del proprio lavoro, dei risultati raggiunti. Da quasi un secolo è così per tutti i maturandi che sono passati per le classi partannesi e italiane. Emozioni e sensazioni che anche da adulti rimarranno sempre nella memoria di chi le ha vissute.

Maturità, una parola che si è fatta già strada nelle vostre giovani vite durante questa epoca davvero incredibile, segnata dai freni che la pandemia ha dato alla vostra esuberanza, ai vostri viaggi di studio, agli incontri sportivi, alle riunioni, gli incontri nei cortili della scuola, a quelle cose piccole e grandi del vostro presente e del vostro futuro.

Ma è adesso che comincia una nuova partita per voi. E vogliamo augurarvi il meglio con le parole del giornalista e sociologo Mauro Rostagno, innamorato della nostra terra e della sua gente:

‘Noi non vogliamo trovare un posto in questa società, ma creare una società in cui valga la pena trovare un posto’.

Il Circolo del Partito Democratico di Partanna“