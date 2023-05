In carcere l’uomo che incendiò l’auto del suocero

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato, in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Marsala su richiesta della locale Procura, l’uomo classe ‘86 che lo scorso 6 maggio avrebbe dato alle fiamme l’auto del suocero cospargendola prima con liquido […]

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato, in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Marsala su richiesta della locale Procura, l’uomo classe ‘86 che lo scorso 6 maggio avrebbe dato alle fiamme l’auto del suocero cospargendola prima con liquido infiammabile.

Il 37enne mazarese era in atto ristretto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a seguito dell’arresto, avvenuto pochi giorni fa, per maltrattamenti in famiglia, incendio e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’odierno provvedimento scaturisce dalle reiterate violazioni alla predetta misura cui era sottoposto, documentate dai Carabinieri che in varie occasioni lo avrebbero sorpreso fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo.

Terminati gli atti di rito l’uomo veniva tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.