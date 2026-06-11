In cattedrale esposizione permanente delle reliquie di San Vito

MAZARA DEL VALLO – Saranno esposte in maniera permanente all’interno di una teca realizzata sulla parete della cappella dedicata a San Vito martire in Cattedrale, le reliquie del Santo Patrono della Diocesi. La traslazione avverrà domenica 14 giugno al termine della santa messa delle ore 19, presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Le reliquie sono un pezzo di cuore di San Vito e poi frammenti di ossa del Santo, Modesto e Crescenza conservati all’interno di tre reliquiari distinti: uno della prima metà del ‘700 dove sono conservati frammenti del cuore del Santo; un altro dei primi dell’800 e poi un busto in argento sbalzato e cesellato donato dal Vescovo Ugone Papè di Valdina che guidò la Diocesi dal 1772 al 1791. All’interno del busto si trovano frammenti di ossa di San Vito, Modesto e Crescenza. I tre reliquiari, sino ad ora, venivano portati in processione nelle occasioni particolari. Ora la scelta, invece, di esporli in maniera permanente alla venerazione dei fedeli nella cappella della Cattedrale dedicata al Santo. Alla cerimonia sono stati invitati tutti i sindaci del territorio diocesano.