In Cattedrale servizio LIS per la comunità sorda segnante

MAZARA DEL VALLO – Per alcune celebrazioni solenni in Cattedrale a Mazara del Vallo sarà attivo il servizio di interpretariato LIS, la lingua dei segni italiana per la comunità sorda segnante. Lo comunica l’Ufficio della Pastorale con le persone con disabilità che ha reso pubblico il calendario delle celebrazioni. A partire da mercoledì 11 febbraio, ore 18, per la santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella in occasione della Giornata mondiale del malato. Domenica 29 marzo, ore 11, santa messa per la domenica delle Palme. Santa messa crismale che si celebra il 1° aprile, alle ore 18,30. Domenica 5 aprile, ore 11, santa messa nella Santa Pasqua. Il 24 aprile, infine, alle ore 9,30, l’interpretariato LIS sarà garantito per la Pentecoste e il raduno diocesano delle aggregazioni laicali.