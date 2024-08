In Cattedrale si presenta il libro di don Bruno Bignami (Cei)

MAZARA DEL VALLO – Ieri sera (31 luglio), in Cattedrale a Mazara del Vallo, nell’ambito della festa del Ss. Salvatore, è stato presentato il libro “Dare un’anima alla politica” (edizioni San Paolo) scritto da don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Ha dialogato con l’autore il docente Vito Pipitone. «Bisogna riscoprire il valore della parola – ha detto don Bignami – la parola non sembra più avere senso ma è legata solo ad annunci mirabolanti e non alla verità dei fatti. Ma anche riscoprire la fraternità come tema innovativo». Nel libro una seconda parte è dedicata ad alcune testimonianze di vissuto o di pensiero sulla spiritualità in politica: quelle di Tina Anselmi, Maria Eletta Martini, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira e David Sassoli.