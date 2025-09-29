In Cattedrale si presenta lettera pastorale e calendario diocesano

MAZARA DEL VALLO – Due momenti ecclesiali diocesani sono organizzati per giovedì 2 e mercoledì 15 ottobre. Giovedì 2 ottobre, alle ore 19, nella Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo verranno presentati la Lettera pastorale e il Calendario diocesano alla luce dei quali è programmato il nuovo anno pastorale. Mercoledì 15 ottobre, in occasione del Giubileo e mandato a tutti gli animatori pastorali, alle ore 18,30 raduno alla chiesa San Michele e poi pellegrinaggio in Cattedrale dove il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella presiederà la celebrazione eucaristica, nel terzo anniversario dell’inizio del suo ministero episcopale nella nostra Diocesi.