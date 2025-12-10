In Cattedrale X Edizione della mostra dei “Presepi itineranti”

MAZARA DEL VALLO – Decima edizione de “I presepi itineranti”, nella Cattedrale di Mazara del Vallo e nella chiesa-rettoria San Giuseppe. L’inaugurazione con la benedizione del Vescovo avverrà venerdì 12 dicembre, alle ore 9,30. I presepi esposti sono stati realizzati dalle seguenti scuole: Istituto comprensivo “P. Borsellino-D. Ajello”, IC “G. Boscarino-A. Castiglione”, IC “G. Grassa-G.B. Quinci”, IC “L. Pirandello-B. Bonsignore”, Liceo artistico regionale “Don G. Morello”, Licei “Adria-Ballatore”, Istituto superiore “F. Ferrara”, Istituto tecnico “R. D’Altavilla”, Scuola dell’infanzia paritaria “Grillo parlante”, Euroform, Istituto tecnico paritario “E. Montale”, Aimc-Uciim, Movimento e centro aiuto alla vita, “Fede e luce”, associazione “Abilmente uniti”, associazione “Alchimie”, Casa Orchidea, Fidapa, Laboratorio creativo Unitalsi, Pro Loco, ACR Cattedrale, gruppo catechisti Cattedrale, gruppo “Madre Teresa”, Fondazione San Vito Onlus, Rosa Signorello, Violet, Rita Maggione, Lions club “Fata Morgana”. Orari di visite: 12-13 dicembre, 10-12 e 18-20. Dal 15 al 20 dicembre, 10-12 e 18-20. Dal 29 al 30 dicembre, 10-12 e 18-20. Dal 2 al 4 gennaio, 10-12 e 18-20.