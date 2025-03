In Diocesi altari e cena coi santi: Così la Festa del Patriarca

MAZARA DEL VALLO – Nei diversi centri della Diocesi sono in programma i festeggiamenti di San Giuseppe. Ecco alcune delle iniziative. A Gibellina martedì 18 marzo, ore 16,30, nella chiesa San Giuseppe, primi Vespri e santa messa con distribuzione del pane; durante tutta la giornata si potranno visitare gli altari presso l’aula consiliare, in piazza San Rocco (Fidapa) e al centro anziani di via F. Aprile; dalle 16,30, in piazza XV Gennaio ’68, degustazione di sfinge e musica col gruppo “Sud street band”. Mercoledì 19 marzo: ore 10,30, chiesa San Giuseppe, santa messa; ore 11,30, altare in aula consiliare, funzione dei Santi; ore 16,30, chiesa San Giuseppe, santa messa e processione del simulacro. Nella cappella “Gesù confido in te” dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, è stato allestito l’altare di San Giuseppe con i pani votivi preparati dai volontari del laboratorio creativo del VOM (Volontari Ospedale Mazara). L’altare, che nella cappella ha la forma di un tronetto, è arricchito dall’alloro, dai limoni e dalle arance e si potrà visitare da sabato 15 al 21 marzo, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 7 alle ore 19. Mercoledì 19 marzo, solennità di San Giuseppe, saranno celebrate due messe, alle ore 9,15 e alle ore 17,30. Dopo la celebrazione eucaristica i volontari della cappella doneranno a tutti i pazienti e al personale dell’ospedale un pane lavorato di San Giuseppe. Alla preparazione dei pani ha contribuito il panificio di Nicola Bono. A Campobello di Mazara, nel salone della parrocchia San Giovanni Battista, altare allestito dall’Azione Cattolica. Lunedì 17 marzo, ore 18, don Pietro Pisciotta offrirà una riflessione ispirata sul tema degli altari. Martedì 18, visite all’altare dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20; ore 19, benedizione dell’altare e, a seguire, santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Mercoledì 19, alle ore 11, nella chiesa madre sarà celebrata la santa messa; a seguire processione coi Santi verso l’altare dove inizierà il pranzo che durerà tutto il giorno.