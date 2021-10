In diocesi il servizio tutela minori, attivo un numero di telefono

MAZARA DEL VALLO – Anche nella Diocesi di Mazara del Vallo è stato istituito il Servizio diocesano per la tutela minori, chiamato a collaborare e supportare l’azione pastorale della Chiesa locale, affinché la cura e la protezione dei minori e delle persone vulnerabili diventino concretamente valori supremi da tutelare. Il Servizio è nato dando seguito a quanto richiesto da Papa Francesco nella Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio Vos estis lux mundi” del 7 maggio 2019. A livello centrale il Servizio è stato istituito a novembre 2018 poi, in ogni regione è nato il Servizio territoriale, a sua volta ramificato nelle Diocesi. A Mazara il Vescovo ha già nominato l’équipe, della quale fanno parte Antonio Ferro (neuropsichiatra infantile), Maria Lisma (psicologa e psicoterapeuta), Cinzia Sciacca (psicologa), Antonio Messina (ingegnere informatico), Angela Caradonna (avvocato civilista), Carlo Ferreri (avvocato penalista), Antonio Ingoglia, (docente universitario, esperto in diritto canonico ed ecclesiastico) e Max Firreri (giornalista). Il servizio del Centro d’ascolto è rivolto ai minorenni o alle persone vulnerabili che ritengono di avere subìto molestie o abusi in ambito ecclesiale da parte di sacerdoti, religiosi o volontari laici che prestano servizio nella comunità ecclesiale. È stato già attivato un numero telefonico per un primo contatto: 3292918899, email: tutelaminori@diocesimazara.it.