In Diocesi la Giornata del Malato si celebrera’ a Castelvetrano

CASTELVETRANO – Anche in Diocesi si celebra la Giornata del malato. Su iniziativa dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute lunedì 12 febbraio, alle ore 16, presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano si terrà un primo momento di riflessione con i presbiteri, i cappellani ospedalieri, i diaconi permanenti, i religiosi e le religiose, i ministri straordinari della Comunione, personale medico, sanitario e amministrativo, associazioni e gruppi di volontariato sanitario e territoriale. Sarà presentato il Messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata del malato sul tema “Non è bene che l’uomo sia solo”. A seguire processione sino in chiesa madre dove alle ore 17 il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella presiederà la santa messa.