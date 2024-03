In mostra venti tele della l’artista siciliana Francesca C. che esprime se stessa, la propria fragilità, forza, coraggio e riscatto

PALERMO – Le giovani donne alla conquista, non solo del podio di Sanremo ma della scena artistica dove la parità sembra più vicina rispetto ad altri settori sociali ed economici. Francesca C. è un giovane talento siciliano che dipinge la consapevolezza ed il rispetto per se stessa in quanto donna. Da sabato 9 marzo, alle 18,00 sarà in mostra con “Francesca è” da Artètika Spazio espositivo per l’anima in via Giorgio Castriota, 15 a Palermo. L’esposizione, curata dalla gallerista Esmeralda Magistrelli, in collaborazione con AGS_studio, sarà presentata dal professore e architetto Gianfranco Badami. Visitabile fino al 21 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato. Ingresso libero. Info: 333/5747244.

Il segno grafico dell’artista, dal carattere contemporaneo, rimanda alla pop art. Lo spiega Gianfranco Badami che aggiunge: “L’arte di Francesca C. rappresenta una realtà vista al femminile, un insieme di fragilità, forza, coraggio e riscatto. La sua pittura, per certi versi definibile come intimista, vede la figura femminile assorta e a volte sognante, posta all’interno di forme chiuse ed avvolgenti che rimandano inevitabilmente alla voglia di dare e/o ricevere protezione. L’uso del colore evoca le variazioni dello stato d’animo che passa dalla condizione di quiete e pace rappresentata dai colori freddi a quella passionale dei colori caldi”.

Francesca C. (Palermo 1986) ha partecipato al Premio Internazionale d’Arte Dante Alighieri di Firenze e al 4 Bienal de arte Barcelona. Grazie alla collaborazione con la rivista ArtNow ed Effetto Arte, vanta la pubblicazione nell’Annuario Mondadori 2021 e 2022 recensita da Angelo Crespi, attuale direttore della Pinacoteca di Brera.