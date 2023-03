In occasione dell’8 marzo mostra: “L’affascinante mondo delle donne”

ISOLA DELLE FEMMINE – In occasione dell’8 Marzo BCsicilia di Isola delle Femmine propone la mostra “L’affascinante mondo delle donne, abiti e oggetti di vita quotidiana del Novecento”. L’esposizione, curata da Agata Sandrone, si terrà presso la Casa Museo Joe Di Maggio in via Cutino, 14 a Isola delle Femmine e sarà aperta al pubblico […]

ISOLA DELLE FEMMINE – In occasione dell’8 Marzo BCsicilia di Isola delle Femmine propone la mostra “L’affascinante mondo delle donne, abiti e oggetti di vita quotidiana del Novecento”. L’esposizione, curata da Agata Sandrone, si terrà presso la Casa Museo Joe Di Maggio in via Cutino, 14 a Isola delle Femmine e sarà aperta al pubblico mercoledì 8, domenica 12 e 19 marzo 2023 dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Ingresso Libero. Per informazioni e prenotazioni tel. 320.9089061, email: isoladellefemmine@bcsicilia.it.

La mostra offre una selezione di abiti d’epoca che rispecchiano lo stile e il modello tipico del Novecento. Inoltre accessori femminili, che non potevano mancare ad una donna di elevato ceto sociale, realizzati con sete ricamate, velluti, oppure bordati con frange, o ricoperti interamente di merletto.