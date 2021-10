In parrocchia nasce l’orto sociale

TORRETTA GRANITOLA – Nella parrocchia “Maria Assunta-Stella del mare” della borgata marinara di Torretta Granitola è stato inaugurato l’orto sociale. Al taglio del nastro hanno partecipato il Vescovo monsignor Domenico Mogavero, il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione, il parroco don Nicola Patti e tutti i bambini che frequentano il catechismo. L’orto sociale è nato proprio nel terreno adiacente la parrocchia. Lo scorso anno, in via sperimentale, il parroco, con la collaborazione di alcuni fedeli, lo ha messo in produzione con ortaggi. A fine estate, insieme ai volontari della Caritas, è stata fatta la salsa poi donata alle persone bisognose. Quest’anno l’idea concreta di ufficializzare l’orto sociale facendo partecipare tutti i bambini con le catechiste. A dimora sono state messe alcune piccole piante di ortaggi che entreranno in produzione già in autunno. La cura del terreno sarà affidata ad alcuni fedeli ma anche ai bambini, durante alcune giornate dedicate al Creato organizzate dalla parrocchia.