In Prefettura, Scuola, Istituzioni e FF.O. insiemeEducazione e rispetto contro la violenza

TRAPANI – Nella giornata di ieri (19 febbraio), presso la Prefettura di Trapani, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata per l’esame della Direttiva Interministeriale del 28 gennaio 2026 “Misure per il rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni di illegalità negli istituti scolastici”.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, hanno preso parte i vertici territoriali delle Forze di Polizia, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani, Davide Nugnes, le amministrazioni comunali interessate, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’ASP, e i Dirigenti scolastici degli istituti superiori presenti sul territorio provinciale.

Il Prefetto ha illustrato le finalità della Direttiva Interministeriale del 28 gennaio 2026, sottolineando l’importanza di agire in sinergia fra le Istituzioni, per la prevenzione e il contrasto delle situazioni di disagio e illegalità negli istituti scolastici.

Nel corso della riunione, è stata condivisa la necessità di rafforzare il raccordo informativo tra scuole, Forze dell’Ordine, ASP e istituzioni, prevedendo controlli mirati e promuovendo iniziative di prevenzione e supporto alle fragilità, nonché incontri con studenti e famiglie.

Il Prefetto ha evidenziato che il monitoraggio costante e condiviso dei fenomeni di illegalità, da realizzare in stretta sinergia con gli enti scolastici e con il coinvolgimento delle Forze di Polizia, dell’ASP e dei servizi territoriali, rappresenta uno strumento essenziale, non solo per rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto delle illegalità all’interno delle scuole, ma anche per accrescere la sicurezza percepita da studenti, famiglie e personale scolastico, quale condizione imprescindibile per garantire un ambiente educativo sereno e una crescita relazionale.

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani ha preannunciato la pianificazione di appositi incontri e interlocuzioni con i Dirigenti scolastici per consolidare l’auspicato raccordo informativo.

Continueranno le attività di prevenzione sociale ed educativa già in atto, attraverso percorsi formativi e informativi per gli alunni e per i genitori, con il coinvolgimento della Prefettura, delle Forze dell’Ordine e dell’ASP.