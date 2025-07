In pubblicazion il libro “Apicoltura per amore – Sebastiano Pulvirenti una vita per le api. Storia e tecniche dell’apicoltura tradizionale in Sicilia con le arnie di ferula”

CASTELVETRANO – Il 28 luglio 2025 sarà pubblicato il libro “Apicoltura per amore – Sebastiano Pulvirenti una vita per le api. Storia e tecniche dell’apicoltura tradizionale in Sicilia con le arnie di ferula” edito da Edizioni Montaonda. Il testo racconta, attraverso la testimonianza di Sebastiano Pulvirenti (iscritto al REIS Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia nel LIBRO DEI TESORI UMANI VIVENTI) la storia dell’apicoltura tradizionale praticata in Sicilia e in particolare a Sortino per secoli, da Aristotele ai giorni nostri, con le arnie di ferula. “Il libro – secondo gli esperti – è destinato ad avere grande importanza per la storia dell’apicoltura italiana”.