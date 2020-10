In ricordo di Pino Ferri

CASTELVETRANO – Quest’estate, in occasione dell’anniversario della dipartita del mio amico Pino Ferri, ho scritto una poesia in suo ricordo. Spero di avere trovato le parole appropriate per richiamare alla memoria, di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di interagire con lui, l’amore profondo che nutriva per la sua Città e per i […]

CASTELVETRANO – Quest’estate, in occasione dell’anniversario della dipartita del mio amico Pino Ferri, ho scritto una poesia in suo ricordo. Spero di avere trovato le parole appropriate per richiamare alla memoria, di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di interagire con lui, l’amore profondo che nutriva per la sua Città e per i suoi abitanti ed in particolare per la sua famiglia. La sua sensibilità pedagogica e la sua profonda preparazione e professionalità hanno fatto da guida ed hanno formato centinaia di Docenti e contrassegnato un periodo scolastico:

Per ricordare l’amico Pino Ferri

Personalità spiccata vasta cultura

Indiscussa magnanimità esuberante

Nei suoi discorsi ostenta bravura

Onesto eccelso eclatante

Filosofo pedagogo a dismisura

Educatore maestro ammaliante

Rispettoso nella giusta misura

Riservato modesto edificante

Arturo Parrino