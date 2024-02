In Sicilia 100mila famiglie in povertà sanitaria. Conferenza stampa-appello a favore della raccolta per il Banco farmaceutico

PALERMO – Il Rapporto della Svimez sui divari sanitari fra Nord e Sud, pubblicato mercoledì scorso (7 febbraio), rivela che in Italia 1,6 milioni di famiglie vivono in povertà sanitaria, di cui 700mila al Sud e 100.800 in Sicilia (il 6,3%). Fra le maggiori cause di impoverimento, la principale è rappresentata dall’impossibilità per gli over 75 di acquistare farmaci.

E’ iniziata martedì scorso in tutta Italia e durerà fino a lunedì prossimo la 24esima Giornata di raccolta del farmaco a favore del Banco farmaceutico, un’occasione per dimostrare generosità nei confronti dei tanti che, in particolare modo nella nostra regione, sono costretti a rinunciare a curarsi.

A Palermo e provincia è possibile donare presso le 104 farmacie aderenti all’iniziativa (5 in più rispetto all’edizione del 2023). Anche quest’anno si sono mobilitati numerosi volontari di decine di enti caritatevoli, che riceveranno i farmaci e li distribuiranno ai più bisognosi.

Domani, 10 febbraio, alle ore 10, presso la farmacia Bonsignore, in viale Regione Sicilia Nord-Ovest, 2322, a Palermo, conferenza stampa-appello a favore della raccolta per il Banco farmaceutico.

Interverranno Roberto Tobia, segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma; Chiara Giuffrè, segretario dell’Ordine dei farmacisti di Palermo; Giacomo Rondello, responsabile territoriale del Banco farmaceutico. Saranno presenti volontari di diverse associazioni.