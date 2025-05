In Sicilia c’è bisogno di più manager privati, in un anno calati del 7%

PALERMO – Nell’ultimo anno in Sicilia i dirigenti privati sono calati del 7% e sono solo 1.603 in tutta la regione. A renderlo noto è Carmine Pallante, Presidente di Manageritalia Sicilia in occasione dell’assemblea dei dirigenti privati siciliani che si è svolta questa mattina (10 maggio) presso gli spazi del Palazzo dei Normanni, in Piazza del Parlamento a Palermo.

“Nell’anno il numero dei dirigenti privati attivi in Sicilia è calato del 7% arrivando a 1603, con ben 6 province su 9 che fanno registrare dati in discesa. Numeri che devono far riflettere l’intera comunità economica dalle istituzioni agli imprenditori locali, affinché si avvii un radicale cambiamento culturale nella gestione delle imprese siciliane. Realtà che devono puntare in maniera sempre più ampia e diffusa sulle competenze e sulle esperienze delle figure manageriali anche se queste sono esterne alla proprietà. In Italia in media abbiamo un manager ogni cento dipendenti contro più del doppio dei nostri principali competitor europei” così commenta Carmine Pallante, Presidente di Manageritalia Sicilia che conclude: “Solo aumentando la presenza di manager potremmo puntare a una reale crescita strutturale della nostra economia locale. Solo una visione più ampia, diversa e di lungo periodo può far crescere le nostre imprese”.

L’appuntamento di oggi ha permesso ai dirigenti presenti di confrontarsi sulle evoluzioni in atto nel mondo del lavoro e sul ruolo sempre più determinante dei manager nell’economia territoriale ma, soprattutto, nella sua parte pubblica, di celebrare il prestigioso traguardo degli 80anni di Manageritalia, la Federazione dei dirigenti del terziario nata a Roma il 9 aprile 1945. Una realtà che non è solo un’organizzazione di rappresentanza ma una vera comunità, una rete di persone che conta oltre 45mila iscritti tra manager, dirigenti, executive professional e quadri che operano nel settore più strategico, quello dei servizi, e che oggi come allora, contribuiscono al progresso del Paese.

Analizzando lo scenario (secondo i dati elaborati da Manageritalia su base INPS) si evince come il territorio siciliano faccia registrare dati negativi per 6 province su 9, con una presenza complessiva di 1.603 dirigenti (1.171uomini e 432 donne) con un decremento del 7,1% nell’ultimo anno. La provincia di Palermo con una crescita del +1.5%, contro una media nazionale del +2,6%, si conferma la provincia più numerosa con 590 manager attivi sul suo territorio. Molto bene la provincia di Trapani con una crescita a doppia cifra +17%. Bene anche Ragusa +1,8%. Tutte in calo le altre provincie con Agrigento che segna addirittura un -40%. Seguita da Enna -11%, Caltanissetta -9,7%, Siracusa -8,7%, Catania -6,2% e Messina a -4,9%.

Tabella – Dirigenti privati in Italia e Sicilia per province e per sesso, variazione 2023, 2023 vs 2008

numero % per sesso 2023 vs 2022 2023 vs 2008 Classifica Provincia Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 21 Palermo 402 188 590 68,14% 31,86% -1,47% 8,67% 1,55% -27,04% 66,37% -11,14% 41 Enna 53 68 121 43,80% 56,20% -14,52% -8,11% -11,03% 381,82% 6700,00% 908,33% 49 Agrigento 62 53 115 53,91% 46,09% -29,55% -49,52% -40,41% 34,78% 960,00% 125,49% 50 Catania 307 53 360 85,28% 14,72% -3,76% -18,46% -6,25% -14,01% 17,78% -10,45% 68 Messina 105 30 135 77,78% 22,22% -6,25% 0,00% -4,93% -21,05% 0,00% -17,18% 94 Siracusa 120 15 135 88,89% 11,11% -11,11% 15,38% -8,78% -12,41% 25,00% -9,40% 96 Trapani 42 13 55 76,36% 23,64% 7,69% 62,50% 17,02% -6,67% 160,00% 10,00% 101 Ragusa 48 7 55 87,27% 12,73% 2,13% 0,00% 1,85% 11,63% 75,00% 17,02% 105 Caltanissetta 32 5 37 86,49% 13,51% -3,03% -37,50% -9,76% -48,39% -16,67% -45,59% SICILIA 1171 432 1603 73,05% 26,95% -5,79% -10,56% -7,13% -15,02% 107,69% 1,07% ITALIA 101.813 28.544 130.357 78,10% 21,90% 1,86% 5,12% 2,56% -2,63% 96,18% 9,44%

Fonte: elaborazioni Manageritalia su dati Inps