In un libro la storia sconosciuta di un oggetto imprescindibile (la penna a sfera) che ha rivoluzionato il modo di scrivere e la nostra vita quotidiana

ROMA – Un tubicino esagonale di plastica trasparente, con dentro un altro tubicino di plastica pieno di un liquido pastoso, nero o di un altro colore. All’estremità è infilato un piccolo cono di ottone sul cui apice è incastonata una piccolissima sferetta di metallo che, fatta scorrere su un foglio di carta, lascia una traccia che non macchia, perché si asciuga

subito. Insomma, avete capito: è una penna Bic, valore commerciale venti-venticinque

centesimi.

La sua semplicità e il suo uso quotidiano, però, nascondono la storia di un’invenzione

tutt’altro che scontata, di portata mondiale e rivoluzionaria per la vita di tutti i giorni.

Una vicenda burrascosa e affascinante di ingegno e determinazione iniziata in

Ungheria all’inizio degli anni Trenta, che si dipana attraverso intrighi commerciali,

battaglie legali e mosse spregiudicate in uno scenario intercontinentale con lo sfondo

delle leggi razziali e della Seconda guerra mondiale, e si prolunga fino ai giorni nostri.

Giulio Levi, nato a Firenze nel 1937, è l’autore del volume “La straordinaria storia della penna a sfera“, Edizioni Diarkos. Levi è autore di numerosi libri e racconti per giovani, ha partecipato a incontri, manifestazioni e convegni anche internazionali su temi riguardanti l’infanzia, la letteratura a essa dedicata e la famiglia.

.